Música, Facebook, Orkut e... vendas Ao som de Caetano, Mutantes e Led Zeppelin é que Durval Sampaio confecciona chapéus e boinas. Na música, ele encontrou a inspiração para criar e, nas redes sociais, uma opção para empreender. Segundo dados do GEM (Global Entrepreneurship Monitor), em 2010 o Brasil registrou taxa de 17,5 % de empreendedores em estágio inicial, o que corresponde a um total de 21,1 milhões de pessoas entre 18 e 64 anos, com atividades empreendedoras ou com empreendimentos de até três anos e meio de funcionamento.