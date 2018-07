Nasa adia por um dia o retorno do Discovery pelo mau tempo na Flórida

As nuvens e a chuva obrigaram nesta segunda-feira, 19, a Nasa, a agência espacial americana, a adiar por um dia o retorno do ônibus espacial Discovery, que volta à Terra com sete astronautas após uma missão de duas semanas na Estação Espacial Internacional (ISS).

A agência espacial americana espera que as condições meteorológicas sejam mais propícias amanhã antes do amanhecer, nas proximidades do Centro Espacial Kennedy, no sul da Flórida.

O diretor de voo Bryan Lunney indicou aos sete astronautas que não realizaria a aterrissagem hoje por causa do mau tempo e acrescentou que a primeira oportunidade propícia para o retorno ocorrerá amanhã, quando o Discovery estiver em sua órbita 237.

Se as condições forem adequadas para a aterrissagem no Centro Kennedy, os motores do Discovery serão ligados às 7h31 de Brasília e o ônibus espacial chegará ao solo uma hora depois, às 8h33. Mas caso o mau tempo continue, a Nasa pode recorrer à pista de aterrissagem da Base Aérea Edwards na Califórnia.