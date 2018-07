Nasa adia segunda caminhada espacial da missão do Atlantis

A Nasa (agência espacial americana) decidiu adiar em uma hora a segunda caminhada espacial da missão do "Atlantis" prevista para este sábado, 21, devido a um falso alarme de despressurização durante a noite na Estação Espacial Internacional (ISS, em inglês), informou a entidade. A caminhada espacial estava agendada para 11h18 de Brasília, mas os especialistas de missão Mike Foreman e Randy Bresnik sairiam às 12h38 de Brasília.

A ISS voltou a registrar um falso alarme de despressurização que começou no novo módulo de investigação "Poisk" durante a noite. O sistema automático da estação fechou automaticamente os sistemas de ventilação, o que provocou outros dois falsos alarmes dos detectores de fumaça do laboratório europeu "Columbus" e do compartimento de entrada de ar "Quest", onde estavam Foreman e Bresnik.

Apesar de que começarão mais tarde, os astronautas completarão todas as tarefas que tinham no plano inicial durante as seis horas que durará a caminhada, meia hora a menos que o previsto. No entanto, não ficará tempo extra para antecipar o trabalho diante da chegada do módulo americano "Tranquility" em fevereiro de 2010, a bordo do ônibus espacial "Endeavour".