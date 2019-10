Nasa agenda para outubro primeira caminhada espacial só com mulheres

A Nasa, agência espacial estadunidense, agendou a primeira viagem ao espaço com uma equipe formada apenas por mulheres. A missão faz parte de uma série de cinco caminhadas espaciais anunciadas na última sexta-feira, 4, com o objetivo de trocar baterias de uma estação espacial. As astronautas Christina Koch e Jessica Meir, ambas nascidas nos Estados Unidos, viajam em 21 de outubro.

A viagem histórica deveria ter sido feita em março, mas foi frustrada pela falta de trajes adequados para uma das astronautas. Koch também estava escalada para a missão, junto com Anne McClain. Elas fariam uma intervenção em um dos canais de fornecimento de eletricidade da Estação Espacial Internacional, que recebeu seus primeiros ocupantes no ano 2000.

Elas integram a Expedição 61, composta por cinco caminhadas cujo objetivo é trocar algumas das baterias da estação internacional. “As baterias de níquel-hidrogênio existentes serão trocadas por baterias de íons de lítio mais novas e potentes. Elas serão enviadas à estação a bordo do veículo de transferência H-II japonês”, explicou a Nasa, agência espacial americana, em um comunicado. A agência disse ainda que esses trabalhos são parte da atualização geral do sistema de energia da estação que começou em janeiro de 2017.

A primeira das cinco caminhadas anunciadas foi feita no domingo, 6, por Christina Koch e Andrew Morgan. Ambos farão uma nova jornada em 11 de outubro para dar sequência à troca de baterias. A terceira viagem está programada para o dia 16 e será conduzida por Morgan e Jessica Meir. Cinco dias depois, Christina e Jessica vão protagonizar a primeira caminhada espacial feita apenas por mulheres. A missão será concluída em 25 de outubro por Jessica e pelo astronauta italiano Lucas Parmitano. A Nasaa antecipou que uma segunda sequência de caminhadas estará centrada nas reparações do Espectrômetro Magnético Alfa da estação espacial, em data a definir. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)