Nasa autoriza retorno do ônibus espacial Discovery à Terra

A Nasa autorizou o retorno à Terra nesta terça-feira, 20, do ônibus espacial Discovery que, com sete astronautas a bordo, levou provisões à Estação Espacial Internacional (ISS).

A aterrissagem havia sido adiada por um dia devido às condições meteorológicas nas proximidades do Centro Espacial Kennedy, no sul da Flórida (EUA). Mas esta manhã, o diretor de voo Bryan Lunney autorizou o comandante do Discovery, Alan Poindexter, a iniciar o retorno.

Às 9h03 (de Brasília) serão ligados os motores que reduzirão a velocidade da nave. O Discovery, então, seguirá o destino de volta à atmosfera terrestre rumo ao Centro Espacial Kennedy, onde deve pousar às 10h08 (de Brasília).