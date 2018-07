Nasa cancela lançamento do ônibus espacial Discovery

Associated Press,

A Nasa cancelou o lançamento do ônibus espacial Discovery para a Estação Espacial Internacional (ISS), depois de descobrir uma válvula defeituosa. O lançamento, previsto para a madrugada desta quarta-feira, 26, já havia sido adiado por causa do mau tempo.

Mau tempo adia lançamento da Discovery

Nasa tentará lançar ônibus espacial Discovery nesta madrugada

A contagem regressiva foi interrompida quando o processo de abastecimento da nave com combustível encontrava-se em andamento. Uma nova data de lançamento não foi anunciada de imediato.

O porta-voz da Nasa, Allard Beutel, disse que os engenheiros estavam tentando abrir e fechar uma válvula do compartimento do motor do Discovery quando ela pareceu quebrar.

A peça em questão é usada para regular o fluxo de hidrogênio líquido do tanque externo de combustível para os motores principais.