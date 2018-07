Nasa completa preparação de lançamento da 'Atlantis'

A agência espacial norte-americana(Nasa)completa na manhã desta segunda-feira, 16, os dois tanques de combustível sobre os quais a nave "Atlantis" e seis astronautas vão partir para uma missão de 11 dias na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês).

As condições meteorológicas são favoráveis em torno do Centro Espacial Kennedy, no sul da Flórida, para o lançamento programado para 17h28 de Brasília.

Às 7h começa o abastecimento dos dois compartimentos no tanque exterior, de 14 andares de altura, com oxigênio e hidrogênio líquidos, os combustíveis do motor propulsor que levará a "Atlantis" em sua 31ª missão.

Ontem à tarde, na cabina do "Atlantis" foram armazenadas as bagagens pessoais dos astronautas junto com um assento adicional que acomodará o retorno à Terra de Nicole Scott, que permaneceu como engenheira de voo na ISS.