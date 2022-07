Nasa detalha missão que vai trazer amostras de Marte; agência usará helicópteros

A agência espacial americana (Nasa) anunciou detalhes de uma complexa missão que deve, até 2033, trazer pela primeira vez amostras de Marte para a Terra. Desde 2021, 11 amostras atmosféricas e do solo já foram recolhidas pelo rover Perseverance na cratera de Jezero, em Marte. A expectativa é que possam ser trazidas até trinta amostras. Para isso, além do Perseverance, serão utilizados dois novos helicópteros.

Inicialmente, um outro rover seria responsável por coletar as amostras e levá-las ao módulo de pouso, que contará com o minifoguete Mars Ascent Vehicle, mas essa etapa será realizada pelo próprio Perseverance, cujo desempenho superou as expectativas dos engenheiros.

Leia Também Nasa encontra poços na Lua com temperaturas 'confortáveis' para humanos

Em 2028, a Nasa prevê o envio de um dispositivo que carregará o foguete Mars Ascent Vehicle, um braço robótico desenvolvido pela Agência Espacial Europeia (ESA) e os dois helicópteros, criados para realizar a coleta das amostras na superfície do Planeta Vermelho.

Eles foram desenvolvidos com base no Ingenuity, helicóptero da agência espacial americana que, desde o ano passado, já realizou mais de 29 voos em Marte e superou em mais de um ano sua expectativa de vida. Os novos serão equipados com braços robóticos e rodas e podem percorrer uma distância de 700 metros.

O braço robótico da ESA, chamado de Sample Transfer Arm, também coletará as amostras, que pesam cerca de 150g, armazenando-as no minifoguete. Elas serão transferidas para um orbitador, que, por fim, as trará para a superfície terrestre.

Segundo a Nasa, além de complexa, a missão desempenha o importante papel de permitir que os cientistas examinem as amostras com equipamentos que seriam muito grandes e complexos para serem enviados a Marte. /EFE