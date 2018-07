Nasa divulga as fotos 'mais detalhadas' da Terra até hoje

A Nasa, a agência espacial americana, divulgou o que descreveu como as detalhadas imagens da Terra feitas até hoje.

As duas imagens, uma do hemisfério ocidental e outra do oriental, são composições, batizadas Blue Marble ("Mármore Azul", em português) obtidas com a colagem de milhares de fotografias de satélite de regiões do planeta.

Os astrônomos usaram fotografias tiradas do satélite Terra, que orbita a cerca de 700 km acima da superfície do planeta.

A Nasa vem fotografando a Terra do espaço desde que os primeiros satélites equipados com câmeras foram lançados, na década de 1960.

Desde então, todo ano a agência americana vem publicando imagens do planeta.

As imagens mais famosas até hoje foram as capturadas pelos astronautas da Apollo 17 em 1972. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.