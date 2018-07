Nasa divulga primeiras fotos feitas pelo Hubble após reforma

O novo e reformado Telescópio Espacial Hubble está trazendo à Terra as imagens mais nítidas já feitas do Universo.

Nesta quarta-feira, 9, a Nasa apresentou as primeiras imagens obtidas pelo telescópio após a arriscada missão com astronautas que executou uma reforma, estimada em US$ 1 bilhão, no equipamento em órbita da Terra.

A galáxia espiral com barra NGC 6217, fotografada pelo telescópio espacial. Foto: HST/Nasa-ESA

O trabalho incluiu a instalação de duas novas câmeras, outros instrumentos científicos e a substituição de peças defeituosas.

Jatos de gás e poeira em forma de borboleta, capturados pela câmera do Hubble. Foto: HST/Nasa-ESA

As novas imagens de galáxias e nebulosas são mais nítidas que fotos anteriores dos mesmos corpos celestes feitas pelo próprio Hubble, antes da reforma.

Estrelas no interior do aglomerado globular Omega Centauri. Foto: HST/Nasa-ESA

Há alguns meses, o Hubble fez fotos do planeta Júpiter, logo depois de um cometa ou asteroide ter atingido o astro.