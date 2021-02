Nasa divulga primeiro áudio e vídeo do robô Perseverance em Marte

WASHINGTON - A Nasa divulgou nesta segunda-feira, 22, o primeiro áudio gravado em Marte. Trata-se do som do vento captado pelo robô Perseverance. “O que se ouve nos 10 segundos é uma rajada de vento na superfície de Marte captada por um microfone, que foi enviado de volta à Terra”, disse o engenheiro por trás do sistema de câmera e microfone do Perseverance.

A agência também publicou o primeiro vídeo da chegada da missão ao planeta. É um arquivo em alta definição de quase 3 minutos e meio que mostra o paraquedas branco se desprendendo.

“Esta é a primeira vez que conseguimos registrar um acontecimento como a chegada em marte”, afirmou Thomas Zurbuchen, administrador associado de ciência da Nasa. Ele também disse que a aterrissagem do Perseverance é “o mais perto que alguém pode estar em Marte sem precisar colocar um traje de pressão”.

Lançado em 30 de julho de 2020, o robô aterrissou na última quinta-feira, 18. Segundo a chefe da missão, Jessica Samuels, o robô operou dentro do esperado. Ela também sinalizou que estava preparando um voo em um pequeno helicóptero do robô, chamado Ingenuity, mas esclareceu que a equipe ainda não encontrou o local ideal.

Com o Ingenuity, eles tentarão fazer o primeiro voo sobre outro planeta sob uma atmosfera que tem 1% da densidade terrestre.

A missão do Perseverance está programada para durar dois anos e é provável que o robô permaneça ativo por mais tempo. Seu predecessor, o Curiosity, continuou funcionando oito anos após o pouso em Marte. Nos próximos anos, a tarefa é recolher 30 amostras de roxas e terra em tubos que serão enviados à Terra em 2030.

Marte já foi mais quente e úmido no passado distante, mas explorações prévias determinaram que o planeta era habitável. O objetivo do Perseverance é comprovar se o planeta realmente abrigou alguma forma de vida.

O robô vai extrair as primeiras amostras no verão boreal. Um dos primeiros experimentos envolve um instrumento que pode obter oxigênio da atmosfera marciana, que é composta principalmente por dióxido de carbono. A ideia é que um dia os seres humanos não tenham que transportar oxigênio da Terra a cada viagem que fizerem a Marte.

Perseverance é o quinto robô a chegar em Marte; o primeiro aterrisou em 1997. Todos foram feitos pelos Estados Unidos, que já pensa em uma missão tripulada para lá. No entanto, os estudos são preliminares.