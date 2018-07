Nasa faz concurso de imagens do Hubble; veja quais são as favoritas

O Telescópio Espacial Hubble, da Nasa, completará em abril 25 anos. Desde 1990 em órbita a 550 quilômetros de altitude, o telescópio já percorreu 4,8 bilhões de quilômetros em torno da Terra e fez mais de um milhão de observações.

Livre das interferências da atmosfera, o telescópio de mais de 13 metros consegue fotografar, com grande precisão, objetos astronômicos incrivelmente distantes. Além das imagens deslumbrantes, o Hubble também é um dos instrumentos científicos mais produtivos já construídos: suas observações já resultaram em mais de 12.700 artigos científicos.

Para comemorar os 25 anos do Hubble, a Nasa lançou uma competição em formato de "mata-mata" entre as mais belas imagens feitas pelo telescópio em sua história. Até quarta-feira, 11, o público votará em 32 imagens selecionadas e 16 delas passarão para as oitavas de final. As quartas de final começam no dia 18, as semifinais no dia 25 de março e a final no dia 1º de abril.

Veja as imagens que, até agora, são as "favoritas" para a passagem à próxima fase: