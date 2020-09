Nasa faz novo alerta sobre asteroide próximo da Terra

Mais um grande asteroide deve passar próximo da Terra nesta segunda-feira, 14. Conforme alerta emitido pela agência espacial americana (Nasa), o corpo celeste denominado 2020 QL2 teria cerca de 120 metros de diâmetro e fará sua máxima aproximação da Terra.

O asteroide só foi descoberto há um mês. A expectativa ainda é de que ele passe a uma grande distância do planeta, algo como dez vezes a distância até a Lua, o que torna impossível ser visto a olho nu e até chega a dificultar seu acompanhamento.

Leia Também Nasa quer comprar rochas e poeira da Lua extraídas por empresas privadas

No dia 16 do mês passado, um asteroide de tamanho semelhante ao de um pequeno automóvel, chamado de 2020 QG, esteve muito mais próximo, a apenas 2.950 quilômetros do planeta, uma distância curta em termos proporcionais. Para a Nasa, isso significa que este é o asteroide que esteve mais próximo do globo sem atingi-lo. Apesar da pouca distância, ele não teria atingido a superfície da Terra, porque teria se dissipado na atmosfera e apenas resíduos cairiam no planeta.

Apesar do grande destaque dado a esse tipo de atividade de asteroides, a Nasa observa que a chance de um objeto atingir a crosta terrestre é de menos de 1% em um ano.