Nasa lança cápsula para preparar viagens tripuladas ao espaço

A cápsula Órion da Nasa fará seu primeiro voo de teste nesta quinta-feira após investimentos de milhões de dólares para preparar viagens tripuladas que superem a conquista da Lua há 40 anos.

Após o lançamento, previsto para acontecer às 10h05 (horário de Brasília) da base do Cabo Canaveral na Flórida, a bordo do foguete Delta IV, a nave não tripulada dará duas voltas em torno da Terra e alcançará altitude de 5,8 mil quilômetros - 15 vezes mais longe que o ponto de onde orbita a Estação Espacial Internacional (ISS). A Nasa fará a transmissão ao vivo do lançamento.

Quatro ou cinco horas depois, a cápsula regressará dando um mergulho no Oceano Pacífico. Se o voo de teste desta quinta ocorrer com sucesso será uma grande notícia para a Nasa, que ficou sem meios de enviar seus próprios astronautas à órbita.

O voo de teste da cápsula Órion "é absolutamente o mais importante que terá feito este ano a agência espacial", disse William Hill, encarregado do desenvolvimento de sistemas de exploração da Nasa.

Órion poderá ser a primeira nave de seu tipo a viajar tão longe desde as missões Apolo à Lua nos anos 60 e 70./AGÊNCIAS INTERNACIONAIS