Nasa marca lançamento da Discovery para esta quinta-feira

WASHINGTON - A Nasa decidiu dar o sinal verde para que a nave Discovery seja lançada nesta quinta-feira, 4, em direção à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), restando apenas uma última reunião para analisar as condições climatológicas.

A partida da missão STS-133, desde o Centro Espacial Kennedy, na Flórida, está prevista para as 15h29 da hora local (17h29 de Brasília), indicou a Nasa em seu site.

"Do ponto de vista do veículo, estamos prontos para sair", disse no comunicado o diretor da equipe de lançamento, Mike Moses, após uma reunião na qual foi analisado um problema com o controlador de um dos motores da nave.

Apesar de a Discovery estar preparada, Moses advertiu que pode haver um novo adiamento do lançamento devido às condições climatológicas, já que a previsão dá conta de 80% de possibilidade de nuvens baixas e chuva em 32 quilômetros em torno da estação na hora da decolagem.

A equipe decidiu voltar a se reunir às 7h30 (horário de Brasília) para "analisar a previsão e decidir se enche ou não o tanque de combustível externo para o lançamento", disse o comunicado.

A missão, comandada pelo coronel Steve Lindsey e pilotada pelo coronel Eric Boe, será a última da nave após 39 viagens ao espaço e 26 anos ao serviço da Nasa.