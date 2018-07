Nasa marca lançamento do Discovery para dia 5 de abril

A decolagem, com sete astronautas a bordo, foi prevista idealmente para as 6h21 (7h21 em Brasília) de segunda-feira, dia 5, no Centro Espacial Kennedy, na Flórida.

O ônibus levará experiências cientificas e equipamentos para o complexo orbital, cuja construção, 350 quilômetros acima da Terra, está perto de ser concluída, após mais de uma década.

A Nasa ainda tem programados mais quatro voos para completar a montagem da Estação, um projeto de 100 bilhões de dólares e 16 países.

A agência espacial norte-americana pretendia desenvolver uma nova nave, tipo cápsula, para levar astronautas à Estação e à Lua, mas o presidente Barack Obama quer o cancelamento desse programa. Em vez disso, a Casa Branca prefere que empresas privadas forneçam novas opções de nave, para que os EUA não dependam apenas das naves russas Soyuz, ao custo de 51 milhões de dólares por passageiro por viagem.