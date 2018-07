Nasa marca novo teste de motor de foguete Ares para dia 10

A Nasa e a companhia Alliant Techsystems Inc., ou ATK, marcaram uma segunda tentativa de teste do primeiro estágio do foguete Ares I, projetado para ser o novo veículo a levar astronautas ao espaço após a aposentadoria dos ônibus espaciais, para o dia 10 de setembro, às 10 da manhã (hora de Brasília).

Motor do novo foguete da Nasa falha e teste é cancelado

Nasa defende nave projetada para substituir ônibus espacial

Temendo cortes, Nasa oferece plano barato para retorno à Lua

Uma primeira tentativa de teste, realizada em 27 de agosto, falhou por causa de um defeito nos controles do bocal do foguete.

Segundo nota da Nasa, o objetivo do teste é obter "dados valiosos sobre propulsão, controle, acústica e vibração" para refinar o processo de design da família de foguetes Ares. Como na primeira oportunidade, o teste será transmitido ao vivo pelo canal online da Nasa, o Nasa TV.