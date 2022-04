Nasa realiza último grande teste antes de lançar megafoguete à Lua

WASHINGTON – A Nasa, agência aeroespacial americana, iniciou nesta sexta-feira, 1º, um teste crucial de dois dias de seu foguete gigante Space Launch System (SLS). Conhecido como ensaio geral de circulação de combustível, trata-se do último grande teste antes da missão Artemis 1 deste verão: um voo lunar não tripulado.

As verificações realizadas neste fim de semana, que incluem uma contagem regressiva simulada, acontecem enquanto a agência prepara uma nova missão para levar humanos à Lua, mas esta provavelmente não ocorrerá antes de 2026.

"Esta é a última verificação do projeto antes do lançamento (não tripulado)", disse Tom Whitmeyer, alto funcionário da Nasa. Os dados coletados no teste serão usados ​​para definir uma data para a missão Artemis 1. A Nasa havia dito que maio poderia ser a primeira janela de lançamento, mas agora é mais provável que seja mais tarde.

O foguete de 98 metros de altura, projetado para ser o mais poderoso da história quando estiver em operação, foi preparado para decolagem no Complexo de Lançamento 39B no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, há cerca de duas semanas.

O teste começou às 17h desta sexta, horário local, com uma "chamada para as estações", quando os membros da equipe de controle de lançamento chegam às salas e iniciam uma contagem regressiva de mais de 45 horas.

Com o foguete SLS e a cápsula da tripulação Orion ligados ao topo acesos, as equipes continuam a carregar 3,2 milhões de litros de combustível e realizam procedimentos como pausas de contagem regressiva e outras verificações.

Os motores foguete RS-25 foram testados antes e não serão acionados. O que a equipe fará é interromper a contagem regressiva cerca de 10 segundos antes da decolagem, para simular um “scrub”, quando o lançamento é abortado por problemas técnicos ou climáticos.

O combustível será drenado e, alguns dias depois, o SLS e o Orion retornarão ao prédio de montagem do veículo para avaliações de progresso.

Os marcos dos testes serão publicados no blog do Nasa para a missão Artemis, mas a agência não divulgará áudio interno ao vivo do teste, como fez no passado para missões de ônibus espaciais.

Whitmeyer explicou que isso ocorre porque algumas informações importantes, incluindo sequências de tempo, podem ajudar outros países que desejam desenvolver mísseis de longo alcance.

"Somos muito, muito sensíveis a veículos de lançamento criogênicos desse tamanho e capacidade, eles são muito semelhantes às capacidades do tipo balístico nas quais nossos países estão muito interessados", disse ele, embora tenha acrescentado que a agência poderia reavaliar sua capacidade posição no futuro. /AFP