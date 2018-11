Sonda da Nasa faz pouso em Marte

O módulo espacial InSight, a primeira missão da agência espacial americana Nasa para estudar o interior de Marte, pousou nesta segunda-feira, 26, com sucesso na superfície do planeta vermelho. A sala de controle do Laboratório de Propulsão da Nasa em Pasadena, na Califórnia, recebeu nesta segunda às 17h53 (horário de Brasília) o sinal de que a sonda InSight havia pousado em Marte.

"Te sinto, Marte. E logo conhecerei seu coração. Com esta aterrissagem a salvo, estou aqui. Estou em casa", disse em seu perfil oficial no Twitter o módulo InSight, que tem transmitido sua viagem desde que deixou Terra em maio. Os cientistas e técnicos da Nasa na sala de controle em Pasadena reagiram com sorrisos, aplausos e abraços coletivos à esperada notícia de que InSight tinha concluído sua viagem espacial com sucesso.

A Nasa fez a transmissão do pouso ao vivo. Veja como foi:

Poucos minutos depois, às 17h58, a Nasa recebeu a primeira fotografia de Marte enviada pela sonda InSight. A imagem foi enviada por dois satélites que acompanharam a sonda durante sua travessia. "Minha primeira foto em #Marte", escreveu a Nasa na conta criada para a InSight no Twitter. "A capa da minha lente ainda não foi retirada, mas tinha de mostrar a vocês uma primeira vista do meu novo lar".

A InSight terminou nesta segunda-feira, com seu pouso em Marte, uma viagem de 485 milhões de quilômetros, que separam a Terra do planeta vermelho. A jornada havia começado no dia 5 de maio, quando decolou da Base Aérea Vandenberg na Califórnia.

O que a sonda vai investigar

Diferentemente de outras missões anteriores da Nasa centradas na superfície ou na atmosfera de Marte, a novidade da InSight é que seu principal propósito é estudar o interior do planeta para conhecer mais de perto sua composição e evolução. Para isso, conta, entre outros instrumentos, com um sismógrafo e uma sonda que medirão a atividade e a temperatura internas do planeta, respectivamente.

Neste ponto, será fundamental o trabalho de uma escavadora mecânica, incluída no módulo, que perfurará até cerca de cinco metros de profundidade a superfície marciana. O módulo pousou e se instalou nesta segunda em uma região plana de Marte conhecida como Elysium Planitia, onde realizará sua atividade investigativa.

Os 'sete minutos de terror'

Para "aterrissar" com sucesso, InSight teve de superar os tais "sete minutos de terror", como foi batizada pela Nasa a delicada e breve fase de sua missão na qual o módulo atravessou a atmosfera marciana a quase 20 mil quilômetros por hora até reduzir sua velocidade para cerca de oito quilômetros por hora pouco antes de pousar.

A previsão é que a sonda InSight permaneça em operação em Marte durante cerca de dois anos.

Outros lançamentos

Esta é primeira vez desde 2012 que um artefato pousa sobre Marte, depois do veículo Curiosity da Nasa, o único atualmente ativo na superfície do planeta vermelho. Só os Estados Unidos conseguiram colocar artefatos no planeta. Mais da metade das 43 tentativas de levar a Marte robôs, satélites e outros - executadas por agências espaciais de todo o mundo - falharam. /AGÊNCIAS INTERNACIONAIS