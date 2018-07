Nave Atlantis se desacopla com sucesso da Estação Espacial

O ônibus espacial "Atlantis" se desacoplou nesta quarta-feira, 25, com sucesso da Estação Espacial Internacional (ISS, em inglês) e começou seu voo autônomo, informou a agência espacial russa Roscosmos, em seu site.

Veja também:

Foguete russo é lançado com satélite de comunicação europeu

Astronauta norte-americano é pai durante sua missão à ISS

O desacoplamento aconteceu às 7h53 de Brasília e a aterrissagem da nave está prevista para sexta-feira às 12h44 de Brasília no Centro Espacial Kennedy, em Cabo Canaveral (Flórida).

O "Atlantis", com uma carga de mais de 12 toneladas, foi lançado no último dia 16 à plataforma orbital a partiu da base de Cabo Canaveral, e se acoplou à ISS dois dias depois.

Os seis tripulantes do "Atlantis", comandado por Charles Hobaugh, e do qual também participam o piloto Barry Wilmore e os especialistas de missão Leland Melvin, Mike Foreman, Robert Satcher e Randy Bresnik, voltarão à Terra com a especialista Nicole Stott, que ficou quase três meses na ISS.

Este é o quinto e último voo da Nasa (agência espacial americana) do ano e o penúltimo do "Atlantis", antes que a instituição retire as naves, no próximo ano.