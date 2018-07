Nave com carga vital e presentes parte rumo à ISS

A Rússia lançou, a partir da base de Baikonur, no Casaquistão, a nave Progress M-06M com carga vital e presentes para os tripulantes da Estação Espacial Internacional (ISS), informou o Centro de Controle de Voos Espaciais (CCVE) russo.

O cargueiro foi lançado às 15h35 GMT (12h35, Brasília), nove minutos mais tarde se separou do foguete portador Soyuz-U, foi colocado na órbita prevista e empreendeu o voo autônomo para a plataforma orbital, à qual deve se acoplar às 16h55 GMT (11h55, Brasília) da próxima sexta-feira.

A Progress leva 2,6 toneladas de reservas de combustível, água, oxigênio, alimentos, roupa e diversos equipamentos, como cortinas destinadas a reforçar a proteção dos astronautas contra radiação, disse um porta-voz do CCVE à agência Interfax.

A nave também transporta presentes dos familiares para os tripulantes da ISS, principalmente doces e desenhos das crianças, assim como chocolates e frutas, segundo informou por sua vez o Instituto de Problemas Biomédicos (IPBM) da Academia de Ciências da Rússia.

Além disso, a pedido dos cosmonautas a bordo da Progress viajaram ao espaço vários filmes, programas de televisão sobre pesca e revistas de viagens, carros e também de pesca.

"Os cosmonautas estão rodeados de metal, por isso decidimos surpreendê-los e enviar, além disso, reproduções de quadros com paisagens, para que se sintam mais próximos da natureza", como disse à imprensa Olga Kozerenko, chefe do grupo de apoio psicológico do IPBM.

Este é o terceiro dos seis lançamentos de naves de carga da série Progress que a Rússia deve efetuar este ano.

A tripulação atual da Estação Espacial é integrada pelos cosmonautas russos Fiôdor Yurchikhin, Alexander Skvortsov e Mikhail Kornienko e seus colegas da Nasa americana Doug Wheelock, Shannon Walker e Tracy Caldwell.