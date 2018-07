Nave espacial com três tripulantes a bordo aterrissa com sucesso

MOSCOU - O módulo de descida da nave espacial russa Soyuz TMA-13M, com três tripulantes a bordo, aterrissou nesta segunda-feira, 10, com êxito nas estepes do Cazaquistão, informou o Centro de Controle de Voos Espaciais da Rússia.

Na cápsula regressaram à Terra o astronauta russo Maxim Suráev, o norte-americano Reid Wiseman e o alemão Alexander Gerst depois de 167 dias de permanência na Estação Espacial Internacional (EEI).

A aterrissagem ocorreu a cerca de 140 quilômetros ao sudeste da cidade de Zhezkazgán.

A bordo da EEI ficaram ainda três tripulantes: os russos Alexandr Samokutiáyev e Elena Serova, e o norte-americano Barry Wilmore.

A eles se juntarão o astronauta russo Antón Shkaplerov, a italiana Samantha Cristoforetti e o norte-americano Terry W. Virts, que viajarão à EEI no próximo dia 23, a bordo da nave russa Soyuz TMA-15M.

A Estação Espacial Internacional, um projeto de mais de 100 bilhões de dólares, no qual participam 16 nações, orbita a mais de 27 mil quilômetros por hora a cerca de 400 quilômetros da Terra.

Veja fotos tiradas por Reid Wiseman do espaço: