Nave espacial inicia viagem com astronautas da Rússia e Estados Unidos

BAIKONUR, Casaquistão - A nave espacial Soyuz MS-04 partiu em direção à Estação Espacial Internacional (ISS, sigla em inglês), nesta quinta-feira, 20, levando a bordo um astronauta russo e um norte-americano. O comandante Fyodor Yurchikhin, da Rússia, é veterano em missões espaciais, enquanto o engenheiro Jack Fischer, dos EUA, viaja ao espaço pela primeira vez.

A cápsula espacial partiu do cosmódromo da cidade de Baikonur, no Casaquistão, às 4h13 no horário de Brasília (13h13 no horário local). A previsão é de a viagem até a estação internacional dure seis horas. / AP e REUTERS