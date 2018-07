Nave New Horizons perde contato com Nasa durante uma hora

No último final de semana, a nave espacial New Horizons, operada pela Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos (Nasa, na sigla em inglês), perdeu a comunicação com a Terra durante uma hora. Segundo a agência norte-americana, a anomalia ocorreu quando o equipamento entrou em "modo de segurança".

O susto ocorreu apenas dez dias antes do primeiro encontro da espaçonave com Plutão, o objetivo final da missão após nove anos de viagem. Com investimentos de 728 milhões de dólares, a expectativa é de que a nave capture as primeiras imagens do planeta-anão no próximo dia 14. No dia seguinte, 15, as fotografias devem chegar à Terra.

Por enquanto, os relatórios da Nasa indicam que tudo voltou ao normal. Além disso, o equipamento não terá de alterar seus planos iniciais de missão, o que seria necessário se algum sistema estivesse danificado.

De acordo com o investigador principal da New Horizons, em termos de ciência, a perda de contato não causará nenhuma queda na qualidade dos resultados da missão.

Segundo declaração oficial da Nasa, a anomalia foi causada por causa de um problema na sequência de programação, parte dos procedimentos finais da espaçonave na preparação para o sobrevoo, e não será repetida./NYT