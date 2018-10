Nave Soyuz faz pouso de emergência com dois astronautas a bordo

MOSCOU - A nave espacial Soyuz MS-10, que decolou nesta quinta-feira, 11, com o astronauta russo Alexéi Ovchinin e o americano Nick Hague a bordo, teve de regressar e fazer um pouso de emergência no Casaquistão após falha no motor, informaram agências russas.

Os astronautas estão vivos, segundo as fontes, que informaram, ainda, que os meios aéreos se aproximam do local onde ocorreu o pouso de emergência. Quatro helicópteros Mi-8 decolaram de aeroportos casaquistaneses para buscar os astronautas. A tripulação foi encontrada em "boas condições, levando em conta as forças gravitacionais que tiveram de suportar".

O lançamento da nave foi um marco da missão 57-58 e ocorreu às 8h40 no horário local. Pouco depois, o propulsor começou a falhar e, por isso, a tripulação teve de voltar à Terra.

Estava previsto que a nave desse quatro volta ao redor do planeta para se acoplar, seis horas depois, na Estação Espacial Internacional. Horas depois da chegada, a previsão era de que os astronautas se unissem aos três membros que se encontram na estação.

"Este incidente remarca o quão perigosa é a nossa profissão, e também demonstra o grande sistema de aborto da Soyuz; foi ótimo ver como a nave e os astronautas lidaram com esta emergência", afirmou o chefe-adjunto de astronautas da Agência Espacial Americana (Nasa na sigla em inglês), Reid Wiseman.

Investigação

A Nasa anunciou que abrirá uma investigação "exaustiva" sobre o fracasso na decolagem. "A segurança da tripulação é a máxima prioridade para a Nasa. Será feita uma investigação exaustiva sobre a causa do incidente", afirmou em comunicado a agência espacial americana pouco depois do fato.

O governo da Rússia prometeu nesta quinta-feira transparência na investigação do defeito. "Certamente, não vamos esconder os motivos", disse Yuri Borisov, vice-primeiro-ministro russo, para a imprensa local.

Os russos suspenderam todos os lançamentos previstos da Soyuz. Os foguetes Soyuz, que têm sido os transportadores exclusivos de todos os astronautas do planeta à Estação Especial Internacional (EEI) desde 2011, ficarão em terra até que seja concluída a investigação da agência espacial russa. O próximo lançamento de um foguete Soyuz com três novos membros da tripulação à EEI estava programada para o dia 20 de dezembro.

A Agência Espacial Europeia não descartou que os três tripulantes atuais da EEI - o alemão Alexander Gerst, a americana Serena Aunon-Chancellor e o russo Serguei Prokopiev - permaneçam mais tempo do que o previsto. Eles deveriam retornar à Terra em dezembro. Em geral, a EEI tem cinco ou seis pessoas a bordo para missões de cerca de seis meses. A EEI tem sido habitada permanentemente desde novembro de 2000.

Um problema em potencial é que a nave que permite que eles regressem à Terra, que já está na EEI, tem um limite de 210 dias desde que se acoplou ao laboratório orbital, em junho, por causa das baterias instaladas a bordo, explicou Erik Seedhouse, professor da Universidade Aeronáutica Embry-Riddle, da Flórida. Isto marca janeiro, em teoria, como o prazo limite para voltar à Terra. Este é o único fator limitante real, acrescenta John Logsdon, especialista americano en história do espaço e professor emérito da Universidade George Washington.

Em termos de comida, a tripulação pode se manter muitos meses, e a EEI recebe reposição de suprimentos regularmente por missões de carga do Japão e dos Estados Unidos.

Os astronautas resgatados nesta quinta da decolagem falha da nave Soyuz MS-10 estão com suas famílias e com médicos em Baikonur, no Casaquistão, de onde decolou a Soyuz.

"Passarão a noite lá e prevemos que amanhã (sexta-feira, 12) eles irão a Moscou, cidade onde fazem seus treinamentos", afirmou Wiseman, em declarações à Nasa TV.

Segundo detalharam as autoridades russas, a cápsula se separou do resto do foguete 123 segundos depois do lançamento e foi ejetada de maneira automática pelo sistema de segurança, um mecanismo que funcionou nesta quinta pela segunda vez na história.

De acordo com a Nasa, a Soyuz desceu para a Terra em uma trajetória "balística" e aterrissou a 20 quilômetros de Jezkazgan, no Casaquistão. Segundo Ria Novosti, o último acidente deste tipo foi em 23 de setembro de 1983. /COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS