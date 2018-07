Nave Soyuz retorna à Terra depois de missão na Estação Espacial

A nave "Soyuz TMA-16", com o cosmonauta russo Maxim Surayev e o astronauta da Nasa Jeff Williams, aterrisou na manhã desta quinta-feira, 17, no norte do Casaquistão após missão na Estação Espacial Internacional (ISS na sigla em inglês), informou o Centro de Controle de Voos Espaciais (CCVE) da Rússia.

A estadia de Surayev e Williams na plataforma orbital durou 169 dias, quatro horas e oito minutos.

Na véspera, Williams passou o comando da ISS ao cosmonauta russo Oleg Kotov, que, seguindo a tradição, tocou o sino da plataforma orbital.

Após a saída de Surayev e Williams, permanecem na ISS o comandante Kotov, o engenheiro de bordo japonês Soichi Noguchi e o astronauta da Nasa Timothy Creamer, que chegaram à plataforma no final de dezembro passado.

A tripulação será completada em abril, com os três astronautas da expedição número 24, cuja saída rumo ao espaço a bordo da "Soyuz TMA-18" está prevista para o dia 2.

Veja também:

Não voltar à Lua será 'catastrófico', diz ex-astronauta

China projeta realizar primeiro pouso na Lua em 2013