No fim de viagem ao Oriente Médio, papa visita memorial às vítimas do Holocausto O papa Francisco navegou pelas águas turbulentas do conflito entre Israel e Palestina e humildemente se curvou para beijar a mão de sobreviventes do Holocausto nesta segunda-feira, o último dia de uma viagem no Oriente Médio marcada por ousados gestos pessoais.