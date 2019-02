No início do continente gelado, matadores de focas e grandes navegadores

Região mais inóspita do planeta, a Antártida já era imaginada pelos gregos antigos. Pelo princípio da simetria, eles acreditavam que deveria existir um continente austral para contrabalançar o Ártico. O nome que conhecemos vem daí: Antartikos deriva de anti (oposto) e arktós (urso), uma referência à estrela polar da constelação Ursa Menor, vista no Hemisfério Norte.

Mas por muitos e muitos séculos, o extremo sul do planeta permaneceria inexplorado. Embora existam relatos de que navegadores portugueses tenham passado por lá no século 16 a bordo de caravelas, quem mais frequentou o continente antártico ao longo do século 19 e começo do 20 foram baleeiros atrás de focas, baleias e elefantes marinhos. Até hoje há grandes ossos espalhados por vários pontos. Só depois os pesquisadores começariam a vir em maior número, de vários países. Mas, quando se fala em exploração do continente gelado, os nomes mais populares são Roald Amundsen, Robert Falcon Scott e Ernest Shackleton.

Em 6 de agosto de 1901, um vapor chamado Discovery deixou a Inglaterra rumo à Antártida. Levava a bordo o comandante Scott e o jovem tenente irlandês Shackleton, então com 27 anos. Cinco meses depois, o Discovery chegou À Terra Vitória, onde passou o inverno atracado. O plano de Scott e da Sociedade Geográfica Real, do qual era membro, era alcançar o Polo Sul. O comandante avançou quase 800 quilômetros pelo gelo com sua tripulação, mas, ao atingir a latitude 82º 17', resolveu voltar. Muitos de seus homens estavam cegos pela brancura do gelo, Shackleton sofria com escorbuto e os cachorros levados para puxar trenós tinham caído em fendas de gelo ou sido abatidos para virar comida.

De volta a Londres, Scott irritou Shackleton ao mencionar sua baixa resistência numa palestra. O irlandês decidiu então montar a própria expedição e, em agosto de 1907, partiu para a Antártida no Nimrod. Em janeiro de 1908, alcançou o Estreito de McMurdo com trenós, pôneis da Manchúria e um carro para gelo. Seu plano era ir e voltar do Polo Sul num trajeto de 2,8 mil km. Ele e alguns integrantes do grupo saíram em outubro de 1908 e, no dia 26 de novembro, superaram o ponto onde Scott tinha decidido retornar. Mas em 9 de janeiro de 1901, a apenas 179,6 quilômetros do destino final, Shackleton também resolveu voltar: os suprimentos não dariam para a viagem de retorno.

Em 1.º de junho de 1910, foi a vez de Scott seguir de novo para a Antártida. Na Austrália, foi informado por telegrama de que o norueguês Roald Amundsen também tentaria chegar ao Polo Sul. Logo Amundsen, que havia virado notícia em 1905 ao descobrir uma passagem no Ártico perseguida havia muito tempo. A batalha do britânico e do norueguês começou em 1911. Em 19 de outubro, Amundsen deixou a Baía das Baleias com quatro homens e trenós puxados por 52 cães. No dia 7 de dezembro, ultrapassou a marca de Shackleton. Em 14 de dezembro, às 15 horas, hasteou a bandeira da Noruega no Polo Sul e deixou uma carta para Scott entregar ao rei de seu país, Haakon 7º, caso ele morresse na volta. Mas ele não só conseguiu retornar como entrou para a história.

Scott só repetiu o feito de Amundsen mais de dois meses depois. Chegou ao Polo Sul em 18 de fevereiro de 1912 e não acreditou ao ver a carta e a bandeira do rival. Desolado, iniciou a viagem de volta, cujo desfecho comoveria a Inglaterra. Após ver alguns de seus companheiros morrerem de frio, Scott também acabou morrendo numa tempestade de neve em 21 de março de 1912. Estava a apenas 20 quilômetros de One Ton Camp, estação com alimentos e combustíveis.

Dois anos mais tarde, Shackleton resolveu tentar de novo e acabou vivendo uma das maiores aventuras da história da navegação. Em março de 1914, decidiu atravessar do Mar de Weddell ao Estreito de McMurdo. Mas seu navio, o Endurance, passou meses encalhado e afundou após ter o casco estilhaçado pela pressão das geleiras. Shackleton e seus 26 homens partiram pelo gelo com barracas, suprimentos e três barcos. Em 15 de abril, após enfrentarem várias horas de mar agitado, conseguiram chegar à Ilha Elefante. Convencido de que só conseguiria socorro se alcançasse as Ilhas Geórgia do Sul, a 1,3 mil quilômetros, o comandante irlandês se lançou numa viagem épica com cinco de seus homens no pequeno barco James Caird. Dezoito dias depois, concluiu a façanha, mas chegou do lado errado da ilha, num local ermo e inóspito. A solução foi partir caminhando pelo gelo com dois dos cinco homens. Após várias horas mais de aventura, com direito a escalar montanhas cobertas de gelo, eles alcançaram uma estação baleeira e conseguiram ajuda para resgatar os três homens que tinham ficado do outro lado. Meses depois, com auxílio dos chilenos, também encontrou os outros 21 tripulantes que haviam permanecido na Ilha Elefante.

Em 1929, a bordo do trimotor DC-3 Floyd Bennett, o almirante americano Richard Bird alcançou o Polo Sul pela primeira vez por via aérea. Em 1956, os americanos inauguraram sua segunda estação no continente exatamente no Polo Sul geográfico. Na área onde Amundsen fincou a bandeira da Noruega em 1911 e onde Scott se desesperou ao vê-la meses depois, existe a base Amundsen-Scott. Em 1957, os soviéticos construíram a Vostok perto do Polo Sul magnético. Em 1959, o Tratado Antártico foi assinado e, após a ratificação pelos 12 países signatários, entrou em vigor m junho de 1961. Seus 14 artigos tratam sobretudo do convivência entre os países, da promoção da pesquisa científica e do uso pacífico do continente.

Em dezembro de 2018, o americano Colin O’Brady se tornou o primeiro homem a atravessar a Antártida a pé sozinho e sem assistência. Em 54 dias, ele percorreu 1,5 mil quilômetros.