Nova espécie de aranha ganha nome em homenagem a 'Harry Potter'

MUMBAI - Uma espécie de aranha descoberta por cientistas indianos foi batizada como o nome científico Eriovixia gryffindori, por ser parecida com o Chapéu Seletor, um dos objetos mágicos mais famosos da popular saga literária de Harry Potter. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 15, pelos pesquisadores.

Aficionados pelo jovem bruxo, os cientistas encontraram uma aranha de sete milímetros em outubro do ano passado, durante pesquisas na Cordilheira dos Gates Ocidentais, no sudoeste da Índia.

"Meus colegas e eu somos geeks e pensamos: 'Ei, esta curiosa aranha tem exatamente o mesmo aspecto do Chapéu Seletor'", declarou à agência de notícias francesa AFP o pesquisador Javed Ahmed.

Nos livros e filmes de Harry Potter, o chapéu é responsável por dividir os novos alunos da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts nas quatro casas diferentes que a compõem.

"Fizemos um pacto de que, se a aranha descoberta fosse uma nova espécie, daríamos a ela um nome em homenagem ao Chapéu Seletor", contou Ahmed.

O nome da espécie é uma referência a Godric Gryffindor, que no universo de Harry Potter foi um dos quatro bruxos fundadores de Hogwarts e proprietário do famoso chapéu. O protagonista da saga foi enviado a casa que leva o sobrenome do lendário bruxo.

"É uma grande honra! Parabéns por ter descoberto um novo #AnimalFantástico", tuitou a criadora de Harry Potter, J.K. Rowling, ao saber da notícia. /AFP