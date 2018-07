Novo diretor para aids defende remédio nacional O novo diretor do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais, Dirceu Greco, defendeu a estratégia de adquirir medicamentos genéricos para aids de laboratórios nacionais, mesmo com preços muitas vezes superiores aos cobrados por indústrias estrangeiras. "Trata-se de um investimento na produção nacional e, sobretudo, na independência do País nessa área", afirmou o infectologista ao Estado.