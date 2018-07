Número de baleias jubarte na costa brasileira é triplicado na última década

RIO DE JANEIRO - A população de baleias jubartes, que migram da Antárdida à costa brasileira para se reproduzir, se triplicou em uma década no Brasil e, atualmente, conta com cerca de 10 mil, informou o Instituto Baleia Jubarte.

Dedicado à preservação desta espécie de baleia, o instituto calcula que aproximadamente 10 mil jubartes chegaram às costas brasileiras nesta atual temporada de reprodução, 7 mil a mais que as 3 mil registradas em 2002. Cerca de 90% das baleias desta espécie se concentram nos arredores do arquipélago de Abrolhos, situado entre o litoral dos estados da Bahia e do Espírito Santo.

Em um comunicado divulgado nesta semana, o diretor de pesquisa do Instituto, Milton Marcondes, disse que a população de jubartes registrada nessa atual temporada é três vezes maior do que há dez anos. Em 1966, quando a caça ilegal foi proibida, somente 1 mil baleias eram encontradas na costa brasileira.

No século XIX e no início do século XX, a gordura das baleias era usada para a iluminação pública e como argamassa na construção de casas.

As baleias jubartes se alimentam no verão na Antártida e, durante o inverno austral, viajam até a costa brasileira para se reproduzir e amamentar.