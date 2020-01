SÃO PAULO - Em meados do ano passado, o Instituto Datafolha divulgou uma pesquisa que apontou que aproximadamente 7% dos brasileiros acreditam que a Terra é plana. Ou seja, 11 milhões de pessoas apoiam uma ideia refutada há aproximadamente 2 mil anos pela ciência. Ainda assim, é preciso se perguntar: o que é o terraplanismo?

Ao longo dos séculos, a teoria terraplanista sempre esteve presente de forma tímida. Só em 1956 com a fundação da Sociedade da Terra Plana, pelo britânico Samuel Shenton, a ideia ganhou forma (não arredondada, claro).

O grupo terraplanista crescia de forma pouco expressiva e estava quase minguando quando a internet (e mais notadamente as redes sociais) deram uma sobrevida à teoria - que hoje é quase uma bandeira política, anti-intelectualismo, contra o establishment e com pendor conspiracionista.

Basicamente, os terraplanistas consideram que a superfície da Terra é plana, que a Terra está parada (não se move), o Sol e a Lua seriam menores e mais próximos do que os cientistas dizem (e o Sol e a Lua se moveriam em seus próprios padrões).

Tem mais: a Terra seria achatada, um disco redondo de proporções indefinidas (o Polo Norte estaria no centro desse disco). As bordas da Terra seriam formadas por gelo - e isso seria a Antártida. Além disso, o que entendemos por circum-navegação seria apenas uma voltinha ao redor do Polo Norte.

No Brasil, o fenômeno terraplanista também vem ganhando força. Embora não tenha se declarado um seguidor, o guru do presidente Jair Bolsonaro, o escritor Olavo de Carvalho, já demonstrou em suas redes certa simpatia pelo movimento.

Além disso, em novembro do ano passado, aconteceu a Flat Con - primeira conferência do gênero no Brasil.A maioria dos palestrantes era de youtubers. À época, o organizador do evento, Jean Ricardo, falou ao Estado e declarou o seguinte:

"A teoria da Terra plana é muito mais antiga do que a teoria do heliocentrismo. A Terra realmente orbita o Sol? O heliocentrismo é na verdade o 'apollonismo', ou mais explicitamente, o anticristianismo. O heliocentrismo é a adoração do Sol. Ao longo dos séculos, foi chamada de ciência para tentar disfarçar o óbvio: heliocentrismo é uma religião anticristã".

Ricardo ainda completou: "Sobre a existência de seres extraterrestres, esses não vêm de outros planetas e, sim, de outras dimensões. Na verdade, são demônios. Fui ufólogo na minha adolescência e acreditava que os ETs vinham de outros planetas. Hoje, sei que nada pode entrar na Terra e nada pode sair, devido à existência do domo que protege o nosso mundo da água exterior".