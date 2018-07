Observatório europeu no Chile faz nova imagem da Galáxia do Escultor

Imagens em infravermelho (acima) e luz visível (abaixo) de NGC 253. Divulgação/ESO

Uma nova imagem da Galáxia do Escultor, NGC 253, foi feita pelo telescópio Vista, do Observatório Europeu Sul, baseado no Chile. A imagem do Vista, em infravermelho, é menos afetada pela poeira da galáxia que imagens em luz comum, e revela inúmeras estrelas mais frias, bem como uma proeminente barra de estrelas na região central da galáxia.

A galáxia fica na constelação do Escultor, e é uma das mais brilhantes do céu. Foi descoberta em 1783, e fica a 12 milhões de anos-luz da Terra. É o membro mais brilhante do conjunto de galáxias conhecido como Grupo do Escultor, um dos mais próximos do Grupo Local, ao qual pertence a Via-Láctea.

A Escultor é uma galáxia que passa por uma fase de intenso nascimento de estrelas, o que ajuda a explicar sua proeminência visual.