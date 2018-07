Ônibus Atlantis parte rumo à Estação Espacial Internacional O ônibus espacial Atlantis com seis astronautas a bordo foi lançado nesta segunda-feira do Centro Espacial Kennedy na Flórida, carregado de peças de reposição. Esse é um dos últimos voos para a Estação Espacial Internacional antes de as naves espaciais se aposentarem em 2010.