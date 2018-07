Ônibus espacial Endeavour chega à estação espacial

Após iluminar o céu em um lançamento antes do amanhecer de seu porto espacial na Flórida nesta segunda-feira, o Endeavour passou a maior parte de terça-feira se aproximando da estação, a 346 quilômetros da Terra.

"Você está parecendo muito bem aí", disse Jeffrey Williams, um dos cinco habitantes da estação.

"Estaremos aí em breve", disse o especialista da missão Kay Hire.

O comandante George Zamka ancorou o Endeavour em sua posição às 23h06 (horário local), enquanto a estação passava por cima do Oceano Atlântico, a oeste de Portugal.

O ônibus espacial carrega o último eixo de ligação e uma cúpula com sete janelas que permite à tripulação vistas panorâmicas do espaço. A tripulação do Endeavour irá instalar os componentes em três caminhadas espaciais durante a estadia de nove dias na estação espacial.

Os módulos foram construídos na Itália para a NASA e irão completar a montagem feita pelos EUA do posto orbital, um projeto de 100 bilhões de dólares de 16 nações em construção desde 1998.

Faltam mais quatro missões espaciais para entregar as plataformas de carga, partes extras e experimentos antes que a frota de ônibus espaciais se aposente no final deste ano.