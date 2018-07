Ônibus espacial Endeavour parte para sua última missão

Dentre as de milhares de pessoas que assistiram ao lançamento estava a congressista democrata Gabrielle Giffords, que ficou ferida após uma tiroteio em 8 de janeiro em Tucson, no Arizona. O marido dela, comandante Mark Kelly, lidera a tripulação do Endeavour, formada por cinco norte-americanos e um italiano, que se dirige para a Estação Espacial Internacional. Eles chegarão à estação na quarta-feira, quando entregarão um instrumento magnético avaliado em US$ 2 bilhões, que vai procurar antimatéria e energia escura no universo.

Cerca de 45 mil pessoas se aglomeraram no local de lançamento e milhares permaneceram nas estradas e cidades ao redor para ver o último voo do Endeavour. As informações são da Associated Press.