Panda 'ressuscita' após 54 horas em coma na China

PEQUIM - Um panda que ficou gravemente ferido após cair de uma árvore em uma reserva do centro da China se recuperou após 54 horas em coma, informou nesta quarta-feira, 22, a imprensa oficial chinesa.

O panda "Pai Pai", de dois anos e criado na Reserva de Ursos Panda de Chengdu, caiu de uma altura de quatro metros na quinta-feira passada e entrou em coma, com um ritmo cardíaco de 30 pulsações por minuto (o normal neste animal é um ritmo entre 80 e 220 pulsações).

Os veterinários injetaram vitaminas e nutrientes no organismo do animal para reanimá-lo, mas o estado de saúde de "Pai Pai" piorou. Com isso, traumatologistas e neurologistas de um hospital da cidade foram convidados a ajudar no tratamento.

Finalmente, o urso começou a movimentar suas extremidades lentamente no domingo, após 54 horas de massagens e tratamentos para tentar que recuperasse a consciência.

Segundo os especialistas, este é o panda que sobreviveu ao coma mais longo, assim como o que mais recebeu injeções intravenosas.

"Pai Pai" voltou à reserva nesta terça-feira, embora os veterinários considerem que levará cerca de duas semanas até estar totalmente recuperado.

Calcula-se que há cerca de 1.600 pandas em liberdade, enquanto outros 300 vivem em centros de criação e zoológicos da China e de outros países.