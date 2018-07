Papa Bento 16 prepara beatificação de João Paulo 2o

Uma fonte disse que "em poucos dias" o prefeito da Congregação da Causa dos Santos, cardeal Angelo Amato, irá levar ao papa as evidências de que João Paulo 2o realizou um milagre, e por isso deve ser transformado em beato.

Bento 16 deve então aprovar a recomendação e marcar uma data para a cerimônia de beatificação, menos de seis anos depois da morte do antigo pontífice.

Para que alguém seja beatificado, é preciso a comprovação de um milagre. Para a canonização, são dois milagres.

Na terça-feira, os cardeais e bispos participantes da Congregação da Causa dos Santos aprovaram os laudos médicos e teológicos de que João Paulo 2o curou milagrosamente uma freira com mal de Parkinson.

Em geral, as fases iniciais dos processos de canonização levam décadas ou mesmo séculos. Mas em maio de 2005, um mês depois da morte de João Paulo 2o, seu sucessor abriu uma exceção, dispensando-o do prazo habitual de cinco anos após a morte do candidato a santo.

Esse era o pedido da multidão que acompanhou o funeral do papa, em 8 de abril de 2005, com gritos de "santo súbito."

O pontificado de João Paulo 2o, que durou 27 anos, foi um dos mais históricos e turbulentos dos tempos modernos. Durante esse período, os regimes comunistas desmoronaram em toda a Europa Oriental, inclusive na Polônia, seu país natal.

Primeiro não-italiano no cargo em 450 anos, ele foi gravemente ferido num atentado em 1981. Nos últimos anos, o papa sofria do mal de Parkinson.

A freira francesa Marie Simon-Pierre, de 47 anos, diz ter sido repentinamente curada da mesma doença, dois meses depois da morte de João Paulo 2o, quando ela e uma colega rezaram pela intercessão dele.

