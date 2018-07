Papa Bento XVI assinará Decreto de Virtudes de João Paulo II

O papa Bento XVI assinará no próximo sábado o Decreto das Virtudes de João Paulo II, em mais uma etapa do processo que leva à beatificação e posterior santificação do pontífice morto em 2005.A notícia foi confirmada nesta quinta-feira, 17, pelo Vaticano.

Em novembro, a Congregação para as Causas dos Santos havia aprovado a "Positio" de João Paulo II -- documento que reúne toda a investigação feita durante a primeira fase do processo, a diocesana, concluída em 2007.

A "Positio" foi então apresentada a Bento XVI, que concedeu o Decreto das Virtudes. Junto ao Decreto dos Milagres -- que atesta o reconhecimento oficial da Igreja Católica a um milagre realizado sob intersecção de João Paulo II -- o documento permitirá a santificação do papa falecido em 2005.

Ainda no sábado, Bento XVI também confirmará o Decreto das Virtudes para a beatificação do padre polonês Jerzy Popieluszko, que foi morto em 1984.

Na época, a Polônia lutava para se libertar do jugo da União Soviética e a maior força de oposição ao governo controlado por Moscou era o partido Solidarnosc (Solidariedade) -- criado nos anos 1970 por operários liderados por Lech Walesa (ganhador do Nobel da Paz em 1983 e que se tornaria presidente do país).

Popieluszko era membro do Solidariedade e foi preso, torturado e assassinado por funcionários do Ministério do Interior a partir de uma indicação da agência de espionagem russa KGB.

Para a santificação do padre polonês não é necessária a comprovação de um milagre, já que se trata do caso de um mártir.