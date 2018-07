Papa Bento XVI deve vir ao Brasil em 2013, diz prefeito do Rio

O papa Bento XVI deverá vir ao Brasil em 2013 para participar de um evento religioso sediado no Rio de Janeiro, informou o prefeito Eduardo Paes.

"Está tudo praticamente certo. Falta apenas o anúncio oficial, que vai acontecer agora em meados de agosto", disse o prefeito do Rio.

Segundo ele, a cidade do Rio de Janeiro vai sediar a Jornada Mundial da Juventude daqui a dois anos.

"O papa está participando desta jornada agora em Madri, na Espanha, e em agosto teremos o anúncio oficial do evento que será aqui no Rio de Janeiro. Este evento sempre conta com a presença do papa", disse.

Paes acredita que o calendário de eventos internacionais ajudou o Rio a ser escolhido como possível sede deste evento religioso.

"O Rio de Janeiro está na moda, tem sorteio das eliminatórias, Jogos Militares, Copa das Confederações, Copa do Mundo e Olimpíadas, e tudo isso ajuda", afirmou Paes.

O secretário Antonio Pedro de Mello afirmou que outras cidades brasileiras estavam pleiteando o direito de ser sede da Jornada Mundial da Juventude, entre elas São Paulo e Belo Horizonte.

"Serão pelo menos 600 mil pessoas vindo de fora do Brasil para acompanhar este evento em um país católico com milhões de seguidores. Será importante para divulgar a imagem da cidade em termos de arrecadação de divisas, uma vez que tem um período de duração de aproximadamente dez dias", disse ele à Reuters.

Mello afirmou que o Rio montou um estande em Madri para preparar os participantes para a próxima Jornada Mundial da Juventude.