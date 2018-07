Papa Bento XVI navega na internet e utiliza e-mail, diz Vaticano

Papa Bento XVI aparece em telão durante audiência semanal no Vaticano

O papa Bento XVI, de 82 anos, mostra interesse nas novas tecnologias, entre elas a internet, e não hesita em navegar pela rede e usar e-mail, afirmou nesta quinta-feira, 12, o presidente do Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais, arcebispo Claudio Maria Celli.

"O papa envia seus e-mails pessoais. Ele aprecia muito as novas tecnologias. Não tem um endereço personalizado de e-mail, mas todos os e-mails chegam e partem do Vaticano", disse Celli ao telejornal "Studio Aperto", do canal de televisão italiano "Italia 1".

Celli acrescentou que o papa recebe milhões de mensagens dos fiéis de todo o mundo "e, embora, como é lógico, não possa responder todos esses milhões de textos que chegam a seu correio, oferece suas preces por todos aqueles que lhe escrevem".

A importância que a Santa Sé concede à internet também se reflete no encontro mantido que estes dias no Vaticano pelos bispos responsáveis das comunicações sociais das Conferências Episcopais Europeias, para aprofundar a discussão sobre a web.

Desde 23 de janeiro, o Vaticano conta com seu próprio canal no portal de vídeos YouTube, no qual oferece breves notícias sobre a atividade de Bento XVI em inglês, italiano, espanhol e alemão.

SMS e iPod

O papa Bento XVI, que adora música clássica e ganhou um iPod em 2006, tem tentado atingir o público jovem através da mídia. Durante o Dia Mundial da Juventude em Sydney, em dezembro de 2008, ele mandou mensagens de texto para os celulares dos participantes, assinando como BXVI. Em uma das mensagens, o pontífice pediu aos jovens que estavam presentes na missa que se unam "em oração pelos jovens da França", para onde Bento XVI viajou após o encontro na Austrália.