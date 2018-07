Papa Bento XVI pede esforços das nações contra o desemprego

O papa Bento XVI pediu neste domingo, 31, durante a reza do Ângelus, na Praça de São Pedro, que os governantes se esforcem no combate ao desemprego neste momento de crise. Depois da oração, o pontífice lamentou o fato de "a crise econômica estar causando a eliminação de inúmeros postos de trabalho" e fez um apelo "ao grande senso de responsabilidade de empresários, trabalhadores e governantes".

Bento XVI também manifestou seu apoio à Conferência Episcopal italiana (CEI), que havia pedido que "todo o possível fosse feito para tutelar o crescimento do emprego, assegurando um trabalho digno e adequado para o sustento das famílias".

Como exemplo do impacto da crise sobre o emprego, o papa citou o caso da fábrica da Fiat em Termini Imerese, na Sicília, onde trabalham cerca 3 mil pessoas e que teve seu fechamento anunciado para 2012. Mais tarde, acompanhado de duas crianças italianas do movimento Ação Católica Romana, Bento XVI soltou duas pombas da janela de seus aposentos.

A libertação das aves marcou, junto com a leitura de uma mensagem, o fim da Caravana da Paz, iniciativa que a Ação Católica Romana promove em janeiro de cada ano para conscientizar a sociedade da importância da paz. "Queridas crianças, agradeço-as porque, com vossa Caravana da Paz e com o símbolo destas pombas, vocês dão um sinal de esperança", concluiu o papa.