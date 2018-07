Papa Bento XVI receberá representante do Patriarcado Russo

O papa Bento XVI se reunirá esta semana com o chefe de Relações Exteriores do Patriarcado Ortodoxo Russo, arcebispo Hilarion Alfeiev, segundo um comunicado divulgado nesta segunda-feira, 14, pela Santa Sé.

De acordo com o texto, Alfeiev foi convidado pelo Pontifício Conselho para a Promoção da União dos Cristãos, presidido pelo cardeal Walter Kasper, para visitar Roma entre os próximos dia 15 e 20.

"A visita testemunha a continuidade das boas relações entre o Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos e o Departamento para as Relações Eclesiásticas Externas do Patriarcado, que nos últimos anos foram sempre mais confirmadas", destaca a nota.

Durante a sua permanência em Roma, Alfeiev será recebido por Bento XVI, além de se reunir com Kasper, com o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Tarcisio Bertone, com o prefeito da Congregação para as Igrejas Orientais, cardeal Leonardo Sandri, e com o presidente do Pontifício Conselho para a Cultura, Dom Gianfranco Ravasi.

Esta será a primeira visita que o arcebispo fará a Roma como chefe de Relações Exteriores do Patriarcado Ortodoxo Russo, cargo que assumiu no ano passado, em substituição ao metropolita Kirill de Smolensk e Kaliningrado, eleito Patriarca de Moscou.