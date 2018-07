Papa Bento XVI visitará o Rio de Janeiro de 23 a 28 de julho de 2013

CIDADE DO VATICANO - O Vaticano confirmou a vinda do papa Bento XVI para o Brasil entre os dias 23 e 28 de julho de 2013. A viagem é motivada pela realização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), uma reunião de jovens católicos a ser sediada no Rio de Janeiro.

Segundo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, (CNBB), que publicou a informação em seu site, a data oficial foi decidida durante uma reunião do Pontifício Conselho para os Leigos (PCL), o Comitê Organizador Central da JMJ, e a comissão do Comitê Organizador Local (COL) do Rio, que está em Roma desde segunda-feira.

Será a segunda viagem do papa alemão ao Brasil, que veio a São Paulo em maio de 2007.