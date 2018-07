Papa celebra rito de entrega do anel aos novos cardeais

O papa Bento XVI celebra neste domingo, 21, na basílica de São Pedro do Vaticano, o rito de concessão do anel cardinalício aos 24 novos cardeais, ordenados no terceiro consistório de seu Pontificado.

Milhares de pessoas assistem à cerimônia, que prevê a entrega do segundo símbolo do cardinalato - o primeiro foi o capelo concedido no sábado, 20 -, que lotam o Vaticano, assim como delegações oficiais dos países de onde procedem os novos cardeais.

Entre os novos purpurados, está o brasileiro dom Raymundo Damasceno Assis, de 73 anos, arcebispo de Aparecida. Nascido no interior de Minas Gerais em 1937, Assis foi ordenado padre da Igreja Católica no ano de 1968. Em 1986, foi nomeado bispo auxiliar de Brasília. Desde 2004, ele ocupa o arcebispado de Aparecida, um dos santuários católicos mais importantes do Brasil.