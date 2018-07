Papa compara abuso sexual a 'missa satânica'

Falando a jornalistas a bordo do avião na volta de uma viagem ao Oriente Médio, o papa também anunciou que terá o seu primeiro encontro com um grupo de vítimas de abuso no Vaticano no início do próximo mês.

Questionado se irá se posicionar contra os bispos que foram acusados ??de abuso sexual, ele disse que não haverá privilégios, acrescentando que três bispos estavam atualmente sob investigação.

"O abuso sexual é um crime tão feio... porque um padre que faz isso trai o corpo do Senhor. É como uma missa satânica", disse o pontífice usando linguagem mais dura sobre uma crise que abalou a Igreja durante mais de uma década.

"Temos que ir em frente com a tolerância zero", disse.

Ele afirmou que fará uma reunião com cerca de oito vítimas de abuso sexual no Vaticano no início do mês que vem. O encontro deve ter a presença do cardeal Sean Patrick O'Malley, de Boston, que é chefe de uma comissão criada para estudar formas de lidar com a crise.

Francisco, que falou a jornalistas por quase uma hora, disse que as vítimas, várias da Europa, participarão da missa da manhã e, em seguida, haverá o encontro com o pontífice.

Será a primeira vez que Francisco receberá vítimas de abuso sexual desde que foi eleito papa, em março de 2013.

