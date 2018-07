Papa convoca reuniões para debater pedofilia na Irlanda

O papa Bento XVI convocou para os dias 15 e 16 de fevereiro novas reuniões com o episcopado irlandês, com os quais deverá retomar o escândalo dos sacerdotes da Igreja de Dublin envolvidos em casos de abuso de menores.

Veja também:

Dois bispos irlandeses renunciam por acusações de pedofilia

Papa se diz 'indignado' sobre padres pedófilos na Irlanda

Igreja irlandesa teve imunidade para esconder abusos sexuais

De acordo com o jornal britânico The Guardian, se prevê uma reunião com o Papa no primeiro dia de encontro. Também deve participar das discussões uma delegação da Congregação para a Doutrina da Fé.

Nas próximas reuniões deverá ser redigido também o conteúdo de uma carta aos cerca de quatro milhões de católicos da Irlanda, como já havia anunciado o Papa. O texto poderia ser lido pelos religiosos irlandeses em 17 de fevereiro.

O escândalo veio à tona após a publicação do relatório Murphy, que acusa líderes católicos da Irlanda de terem protegido mais de 170 sacerdotes pedófilos durante três décadas.

No último dia 11 de dezembro, após tomar conhecimento do conteúdo do documento, Bento XVI promoveu um primeiro encontro, no qual se disse "angustiado e indignado". Nas semanas posteriores, diversos bispos apresentaram as suas renúncias ao Pontífice.