Papa diz que educação deve ser direcionada à fé, não ao trabalho O papa Bento 16 afirmou nesta sexta-feira que a educação é mais do que treinamento para o trabalho e deveria também conduzir os jovens para o "amor, razão e fé". No segundo dia de sua visita à Espanha para tomar parte nas festividades da Jornada Mundial da Juventude, o papa falou a jovens acadêmicos no mosteiro de San Lorenzo, em El Escorial, a noroeste de Madri.