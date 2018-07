Papa e premiê do Kuwait analisam situação no Oriente Médio

"Durante o cordial colóquio foram ressaltadas as ótimas relações bilaterais entre a Santa Sé e o Kuwait e foram analisados temas de interesse comum, entre eles a promoção da paz e do diálogo entre as religiões no Oriente Médio", informou o Vaticano em comunicado. Também ressaltaram a "positiva" contribuição que a "significativa minoria cristã" representa para a sociedade do Kuwait.

A reunião do pontífice com o xeque foi realizada na biblioteca privada do papa, onde conversaram a sós durante 25 minutos. O primeiro-ministro kuwaitiano presenteou o papa com um antigo Corão escrito a mão. O papa o correspondeu com uma gravura de Roma.

Após a audiência, Al-Sabah se reuniu com o secretário de Estado (primeiro-ministro) do Vaticano, o cardeal Tarcisio Bertone, e com o "ministro de Assuntos Exteriores" da Santa Sé, o arcebispo Dominique Mamberti.