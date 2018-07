Papa Francisco dá primeira bênção e pede orações ao mundo O papa Francisco, o ex-cardeal argentino Jorge Bergoglio, deu sua primeira bênção a uma enorme multidão na Praça de São Pedro nesta quarta-feira, pedindo as orações de "todos os homens e mulheres de boa vontade" para que o ajudem a comandar a Igreja Católica.Francisco, falando em italiano com um leve sotaque latino-americano, brincou com a multidão antes de proferir sua bênção, dizendo: